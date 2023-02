TUHANDEID JAGAMISI ⟩ «Lambaid jagub ikka korralikult.» Kahtlane autoloos pani skeptikud kukalt kratsima

Tähelepanelik lugeja saatis Elu24-le ekraanitõmmise Facebookis loosi pandud Toyota Hiluxi sõiduautodest. Seda, et keegi päriselt loosiga auto võidab, ta aga ei usu. «Taoliste libaloosimiste eesmärk on panna inimesi selle libakontoga suhtlema, et hiljem seda ära kasutada,» ütleb politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak.