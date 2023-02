ÜÜRATUD SUMMAD ⟩ Pensionieas ema läbis skandaalse Margus Valdesega kaks kohtuastet. «Ta olekski töötanud lepingu lõpuni ilma rahata!»

Elu24 toimetus võttis ühendust Mariaga (nimi muudetud, toimetusele teada), kes jagas sotsiaalmeedias oma ema lugu skandaalse ärimehe Margus Valdesega . «Ta tundus otsivat inimest, kes on heausklik ning kes ei oskaks teistest halba oodata,» ütleb Maria toimetusele ja lisab, et täpselt selline ta ema oligi. Maria ema asus Valdese ettevõttes AS Morrison Invest tööle raamatupidajana. Sellest kujunes 2009. aastal välja kohtutee, mis nõudis pereemalt raudseid närve. «Mulle jäi mulje, et Valdes nautis kohtus käimist!»

«Kui kuulsin tema käsunduslepingu tingimustest, siis arvasingi, et see kõik nii läheb,» nendib Maria, kelle sõnul nõudis pidev ema kontrollimine temalt palju energiat. Tütar märgib, et alguses tundus töö emale jõukohane, kuid hiljem hakkas kohustusi üha rohkem ja rohkem juurde tulema. «Ema vabandas selle olukorra välja sellega, et eelmine raamatupidaja ei olnud ilmselt hoolikas ning töö on jäänud tegemata,» ütleb tütar ja ohkab: «Mul oli temast nii kahju!»