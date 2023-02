Tartus elav inglane bussis nähtust: kas see on postsovetlik mõtteviis, et lapsed vanuritele istet ei paku?

Ben sündis ja kasvas üles Londonis. Kui ta lapsena bussi või metrooga sõitis, pakkus ta alati istet kellelegi, kes seda rohkem vajas kui tema. «See oli kaua aega tagasi. Ma pole kindel, kuidas on asjad Londoni ühistranspordis tänapäeval,» tõdeb Tartus elav inglane. «Elasin palju aastaid Kagu-Aasias ja ainus koht, kus märkasin samasugust käitumist nagu Tartus, oli ükskord Singapuri metroos, kus ma pidin kahele poisile ütlema, et nad püsti tõuseksid ja pakuksid istet vanematele inimestele. Poisid olid süvenenud oma telefonidesse,» räägib Ben ja lisab, et see osutab tõsisele probleemile, kui teeseldakse enda ümber toimuva mittemärkamist.

Ben räägib, et hiljuti sõitis tema tütar Tartus bussiga koos oma poiss-sõbraga, kes on samuti üles kasvanud Londonis. Tütar ütles, et tema sõber lasi ühel lapsel istme vabastada vanema inimese jaoks. «Võimalik, et Londonis on tõesti istekoha pakkumisega endistviisi,» ütleb Ben. Ta on märganud, et eestlased tavaliselt lepivad olukorraga ega hakka sekkuma. Kui näiteks keegi võtab bussis enda alla mitu istekohta, pannes kõrvalistmele oma kotid, siis tavaliselt ei tehta sellest välja ja lastakse sellel inimesel laiutada.