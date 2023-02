«Me teame, kus sa elad, ment!» ⟩ Politseiametnike autodele ähvardusi kritseldanud sarirüüstaja mõisteti pikaks ajaks trellide taha

Pärna ei mõistetud süüdi süüdistuses esitatud kahe politseiametniku eraviisilises jälitamises. «Süüdistuses on küll kirjeldatud, kuidas oli soditud politseiametnike sõidukeid, s.t süüdistus sisaldas juba tagajärge, aga ei ole tõendatud, et andmed politseinike elukoha ja sõidukite kohta on saadud varjatud jälgimise kaudu,» sõnas kohtunik.