KLIPP ⟩ «Eva-Lottal on maitset!» Eesti iluuisutaja vastus rahvusvahelisele uisuliidule pani kommentaariumi elama

Rahvusvaheline uisuliit postitas mõned päevad tagasi enda TikToki kontole video, kus uuriti uisutajatelt, millise loo saatel neile uisutada meeldiks.

Videol on ligi 260 000 vaatamist ning selles vilksatab ka Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus.

Kui nii mõnedki uisutajad jäid vastusega jänni, siis Eva-Lotta Kiibusel oli vastus kohe varnast võtta. «Ükskõik milline Harry Stylesi laul,» sõnas iluuisutaja muiates.

Eva-Lotta Kiibuse vastus ei jäänud kommenteerijatele märkamata. «Harry Stylesi omal on maitset,» kirjutas üks neist. «Esimese tüdruku vastus on nii aus,» tõdesid mitmed. «Eva-Lottal on maitset,» kiideti kommentaariumis tema muusikavalikut.

Näib, et Eesti iluuisutajal on ohtralt fänne. «Igatsen Eva-Lottat,» nentis üks postituse all. «Eva-Lotta on kuninganna,» lisas teine.

Iluuisutajate vastuste seast käisid läbi disko, tango, modernne muusika, Celine Dioni lugu «Ashes» ja sarja «Wednesday» muusika.

Mõned tõdesid siiski, et kindlaid eelistusi ei ole. «Ma ei tea, mul ei ole kindlat muusikat... kõik meeldib,» ütles üks. Teine aga vastas, et pika karjääri jooksul on pea iga loo järgi uisutatud.