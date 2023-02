ERANDLIK KÄITUMINE ⟩ Tallink Silja määras pardal märatsenud meestele aastase sissepääsukeelu

Jutt on juhtumist, kui detsembri algul läks sotsiaalmeedias lendu video peomeeleolus mehest, kes viskas Turu-Stockholmi liinil sõitva MS Baltic Princessi laevalt mööblit merre. Soome väljaanne Iltalehti kirjutas, et videos on 26-aastane kohalik ehitusfirma juht Otto Krann ja tema peotujus sõbrad, kes ei piirdunud vaid mööbli lennutamisega, vaid tegid pahandust mujalgi.