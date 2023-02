«Silvia Ilves ütles, et vähemalt ei teeni ta eraeluga raha nagu mina.» Brigitte Susanne Hunt vastust võlgu ei jää

Jaanuari keskel rääkis tšellist Silvia Ilves Elu24-le oma salapärasest kallimast, kuid hoidis tema identiteeti saladuses. Ka jaanuari viimasel päeval väljendas tšellist ühismeedias, et ta on niigi palju rääkinud: «Las ta jääda nüüd, saite isegi liiga palju teada, juba komistan oma avameelse loomuse vilja otsa.»

Kauaks see nii ei jäänud ning järgmise päeva pärastlõunaks oli Silvia kallim avalikkusele teada. Kroonika vahendas, et muusiku väljavalitu on krüptorahaga tegelev ja müstikakoolis tudeerinud vaimne giid Asse Sauga.

Samal ajal, kui Silvia eraelu meedia veergudel lahti hargnes, võttis ühismeedias sõna seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt. Nimelt oli talle mitmel korral saadetud Silvia kommentaar Elu24-le.

«Tegelikult mul endal oli selline lubadus juba ammu, et meestega suhetest ma väga ei hõiska. Vaadates, kuidas Brigitte (Brigitte Susanne Hunt) oma eraeluga äri teeb, ütleme nii, et tal on teistsugune kontseptsioon. Kui sulle makstakse oma eraelu lahkamise eest ja kannatad selle eest oma pilkamist, et kas õnnestub või ebaõnnestub. Ma praegu siiralt tunnen kaasa Brigittele, võib-olla ta küll naudib seda, aga mina ei naudi,» rääkis Silvia jaanuari keskpaigas.

Seltskonnastaar Silvia jutule vastu ei vaidle. «Silvia Ilves ütles intekas, et vähemalt ta ei teeni oma eraeluga raha nagu BSH ja et tal on lõpuks mees vähemalt või midagi taolist. Sul on õigus, Silvia!» põrutas Brigitte oma Instagrami-loos.

«Sa oled tõesti Eesti üks andemakaid tšelliste ja ma naudin seda, kui sind mängimas kuulan! Sul on privileeg muusikat tehes ära elada ka, jah,» nentis Brigitte ja rõhutas sõna «privileeg».

Seltskonnastaar tõdes, et on ise tšellisti fänn ja on siiralt tahtnud olla sama andekas kui tema. «Aga kahjuks ei oska ma laulda ega ühtegi muusikainstrumenti mängida. Siiski.... elagu eesti muusika ja eesti muusikud! Elagu uus armastus!»