Kas sarnaselt möödunud aastaga, kui Elysa esitas lugu «Fire», saab rahvas seegi kord finaalis näha tantsu? «Mulle jäi selline mulje, et inimesed vist väga ei taha, et ma tantsiks,» naerab lauljatar. «Ma arvan, et ma ei tunne end selles piisavalt kindlalt, mul on vaja seda lihvida. Tahan teha head esitust ja arvan, et mul on parem keskenduda praegu rohkem laulmisele.»