«Nägin, et keegi tuli mu selja tagant ja võttis ümbert kinni.» Noort aktivisti süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Pilt on illustreeriv ja pole konkreetse looga seotud.

Pühapäeval Eesti 200 erakonnast välja astunud aktivisti Artjom Pähklit süüdistatakse ahistamises. «Paraku on iga identiteediga inimeste seas ahistajaid, nii ka LGBT+ inimeste seas. See ei tähenda, et seksuaalne ahistamine oleks LGBT+ aktivistide seas või meie kogukonnas tolereeritud,» kommenteerib Artjomi käitumist teine noorpoliitik.