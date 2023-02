MILLEKS SEDA KASUTATI? ⟩ Belgias leiti salapärane 12-tahuline Vana-Rooma ese

Viimase 200 aasta jooksul on Põhja-Euroopas avastatud üle saja mõistatusliku objekti – umbes pesapalli suurused õõnsad 12-tahulised geomeetrilised valatud metallist kestad, mille igas küljes on auk ja igas nurgas naast. Kuid keegi ei tea, miks või kuidas neid kasutati, kirjutab livescience.com.

«Selle kohta on olnud mitmeid hüpoteese – mingi kalender, maamõõtmisriist, skepter jne –, kuid ükski neist ei ole õigeks osutunud,» ütles Belgia Tongereni Gallo-Rooma muuseumi kuraator Guido Creemers. «Pigem arvame, et see on seotud müstiliste tegevustega, nagu nõidumine, ennustamine ja nii edasi.»