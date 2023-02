VAHVA VIDEO ⟩ Vaata, kui innukalt USA sisulooja Eesti maiuste nimetusi hääldada proovib

«Mu armas sõber Eestis, keda ma kustun Janiks, sest ma ei oska tema nime öelda, saatis mulle kingituse,» teatas Denny oma TikToki video alguses. Ameeriklane tunnistas, et ta andis fännile uue nime, sest ta ei oska tema päris nime Mirjam korralikult hääldada.

Mitmeid Kalevi komme proovinud Denny jäi üldjuhul kõigi maiustustega rahule. Kuigi Tiina kommid polnud sisulooja arvates väga head. «Mulle tuleb kananahk peale. See ei ole mu lemmik. Maitse on kvaliteetne, aga ma ei ole kunagi midagi sellist maitsnud,» tunnistas Denny.

Kasekese kommid seevastu olid tema arvates head. «See on kõva. [...] Ma sööks neid 14 tükki,» kiitis ta.

Järgmisena pistaatsiapähklitega Kalevi kommide pakendit lugedes ohkas Denny: «Vau, see on raske keel!» Kommide raskesti loetavale nimele vaatamata olid need sisulooja reaktsiooni põhjal ühed tema lemmikud.