POMMUUDIS ⟩ Sisulooja Kristina Pärtelpoeg lahutusest: ma ei ole süüdi, ma tean, et ma ei ole

«Tulime sellele otsusele koos, et me abielu lihtsalt ei lähe enam edasi koos,» tunnistas Pärtelpoeg.

Alles novembris ütles Kristina Elu24-le, et tema abielu on suurepärane. Toona tuli toimetusele vihje, kus öeldi, et sisulooja ja toonane raadio MyHits saatejuht Kristina Pärtelpoeg (Suuroja) on abikaasa Siim Suurojast lahku läinud.