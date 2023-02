Karl-Erik Taukar kallima rasedusest: me oleks tegelikult venitanud selle uudisega veel pikalt, aga...

«Me oleks tegelikult venitanud selle uudisega veel pikalt, aga... Me mõtlesimegi, et läheme vaikselt kuskile pansionaati elama, vaikselt ootame ära kõik ja siis tuleme suure üllatusega,» nentis Taukar, rääkides lapseootuse avalikustamisest. «Aga telefon hakkas hirmus palju helisema. Saladus ei kandnud ja uudis imbus kuidagi oluliste meediategelasteni,» ütles ta.

Muusik möönis, et ega beebiootust ei olekski lõpuni saanud varjata. «Selles mõttes, et Kerli tahab ka normaalselt trennis käia. Kuigi, noh, Selveris saaks mõne suurema hõlstiga käia, aga trennis jääks vahele,» muigas Taukar. «Ta ütles, et seal on pilgud kõige põletavamad... Nüüd on hea vaba olla.»