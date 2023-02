VALEGA RIKKAKS ⟩ 19-aastane sisulooja tahtis kergelt pappi saada ja teeskles, et tal on vähk

Madison Russo ehk Maddie on 19-aastane neiu, kes on pärit USAst Iowa osariigist. Möödunud aastal väitis ta ühismeedias, et ta sai 10. veebruaril 2021 vähidiagnoosi. Esmalt diagnoositi tal kõhunäärmevähk ning mõned kuud hiljem sai Maddie ka leukeemia diagnoosi, vahendab New York Post.