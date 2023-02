DIGIPRÜGI? ⟩ Harku valla elanik uutest jäätmemajadest: see on täielik absurd, et kaamerasilm jälgib tegemisi terve ööpäeva

Sotsiaalmeedias kurdab murelik Harku valla elanik, et uued prügimajad on küll moodsad, kuid miks peab ära visatud prügi jälgima 24 tundi ööpäevas kaamerasilm? «Üldiselt olen vallavalitsusse ja seal tehtavatesse asjadesse pigem positiivselt suhtunud ja seal tehtud otsuseid mõista püüdnud, kuid tänane käik pakendikonteinerite juurde muutis kõike,» ütleb Meelis, lisades, et vald on prügimajad lukku pannud. Selleks, et elanikud saaksid oma prügi jäätmejaama viia, peab helistama seinale jäetud numbril. «Helistan ja registreerin ennast ära, kõike seda jälgib veel kaamerasilm, see on absurd!»