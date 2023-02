JÄRJEKORDNE OHVER ⟩ Margus Valdes üllatas oma uut sekretäri proovipäeva lõppedes spaahotelliga. «Kuidas ma nii loll sain olla?»

Elu24 toimetuse poole pöördus Kristina (nimi muudetud, toimetusele teada), kes puutus peale keskkooli lõppu kokku ärimees Margus Valdesega. «Ma pole sellest mitte kunagi mitte kellelegi rääkinud,» ütleb naisterahvas, kes on tänaseks väikese poja ema. Loo jagamise taga peitub tema sõnul sügavam mõte. Kõik juhtus täpselt kümme aastat tagasi, kui Kristina oli just väikesest maakohast pealinna kolinud. «Olin kõigest 18-aastane, kui märkasin seda töökuulutust ja sinna ka tööle kandideerisin,» räägib ta. Juba mõned päevad hiljem võeti temaga ühendust, et töövestlusele kutsuda.