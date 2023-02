VIDEO ⟩ Ukraina nõialinn: ukrainlanna needis ära Vene sõdurite meheau ja venelased kadusid

Pikk käänuline tee läbi põldude kitseneb ja muutub konarlikumaks, mida lähemale Nõialinnale Konotopiale Soome ajakirjanikud jõuavad. Eeltöö Ukraina legendidega näitas, et Ukraina nõiad elavad teadaolevalt Sumõ piirkonnas, Venemaa piiri lähedal. Paljud usuvad, et just tänu neile on linn sajandeid sõjad ilma suurema katastroofita üle elanud.