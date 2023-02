Grete Griffin hakkab pärast sünnitust oma platsentat sööma

Grete tõdes, et ta oleks tahtnud sellega kursis olla kahe esimese tütre sünni järel, sest ta oleks seda ka juba siis proovinud. Lõpetuseks lubas Grete, et annab kõigile teada, kuidas ta tootega rahule jääb.

Hiljem selgub, et platsentaäri omanik pakkus Gretele sellist võimalust ise. Siis avaldas ettevõtte omanik video sellest, kuidas Grete platsenta kapslitesse jõudis. Huvi korral saad seda näha SIIT.

Platsenta söömine ei ole midagi uut ega üllatavat, see on olnud trend ka Hollywoodis. January Jones, Alicia Silverstone, Kim ja Kourtney Kardashian on vaid mõned näited kuulsustest, kes on platsenta alles jätnud ja seda väidetavalt söönud, vahendab naine.postimees.ee.

Platsentat süüakse nii toorelt kui ka küpsetatult või kuivatatult (kapslitena). Lisaks söömisele on levinud näiteks see, et platsenta võetakse koju kaasa ja maetakse koduaeda. Kõige värskemaks trendiks võib pidada seda, et fotograafidel lastakse teha platsentast pilte, mis jäävad emale rasedust ja sünnitust meenutama.

Kuulduste kohaselt tõstab platsenta söömine energiataset ja soodustab piimatootmist. Samuti aitavat see kehas taastada rauataset ning mõjutavat positiivselt hormoone, mis aitab ennetada sünnitusjärgset depressiooni. Ühtlasi räägitakse, et see vähendab stressi ja aitab kiiremini raseduseelsesse vormi saada.