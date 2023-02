Tanel Padar kirjutab raamatut: rääkimata ja valesti räägitud lugusid, müüte ja legende linna peal – kavatsen neid kindlasti lahata

«Ma otsustasin, et ma kirjutan raamatu lõpuks. See on minu järjekordne väljakutse kategoorias Eurovisiooni võit, Ironmani läbimine ja L’Étape du Touri ühe raskema etapi läbimine,» ütleb muusik Tanel Padar, tunnistades, et on seadnud elus uue eesmärgi.

Mis on olnud aga Padari elu suurim õppetund? «Võib-olla see, et inimesed on tegelikkuses oluliselt paremad, kui me arvame, et nad on. Et avatud suhtlemine hoiab tegelikkuses ära nii palju probleeme meie elus nagu üldisemalt ka, mis on minu jaoks uus avastus.»