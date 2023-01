NUGA VORSTI SEES ⟩ Viljandimaal Puiatus elav naine šokeeritud: «Naaber tahab meie väikest koera tappa!»

Õnneli on Viljandimaal Puiatus asuvas kortermajas elanud kuus aastat. Juba siis, kui ta sinna elama asus, oli aru saada, et samas majas elav keskealine paar koeri ei salli. «Oma suhtumist näitavad nad välja ka sellega, et vastu tulles ei tereta,» ütleb Õnneli. Nii hulluks nagu reede hommikul pole aga asjad varem läinud.

«Läksin eelmise reede hommikul pärast kella kümmet oma taksikoeraga jalutama. Minnes polnud ukse juures midagi imelikku. Jalutuskäigult tagasi tulles aga oli kortermaja välisukse ees vorstijupp, mille sees oli nuga,» räägib Õnneli uskumatust leiust. «Keegi teine seal käia ei saanud vahepeal. Kõik teised olid tööl sel ajal. Ülemine naaber ilmselt viskas aknast selle vorstijupi. Ju ta nägi, et läksin jalutama. Naabrivalve toimib,» räägib Õnneli, kes avaldab, et kõnealuste naabritega neil mingit suhtlust ei ole. «Läbi me ei käi. Mul pole tõesti absoluutselt olnud nendega mingit suhtlust. Ükskord ühe teise naabri sünnipäeval oleme vaid kohtunud. Me majas kõik aga teame, et nad lihtsalt ei salli koeri ja on väga sarkastilise ütlemisega ja halvustavad,» räägib naine. Väidetavalt on naabrid mõnikord ka koera provotseerinud, kui Õnnelit ennast pole kodus olnud. «Nad on koputanud, et koer hakkaks haukuma,» ütleb Õnneli.