Teadlaste sõnul on neil ahvisarnasele olendile, suurjalale väga lihtne seletus

USA andmeteadlane Floe Foxon arvutas välja tõenäosuse, et suurjalg on tegelikult baribal või pruunkaru. Ta leidis, et baribali populatsioonide ja suurjala nägemiste vahel on USA ja Kanada mis tahes piirkonnas tugev statistiline seos. Iga 900 karu kohta nähakse keskmiselt üht suurjalga.