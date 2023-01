Pamela Andersoni poeg ema kurikuulsast seksivideost: istus niisama ja vaatas, kuidas ta karjäär õhku haihtus

Ligi kaks tundi kestva dokumentaalfilmi teises pooles räägib Pamela sellest, et kui ta ajakirjale Playboy poseeris, ei arvanud ta kordagi, et ta peagi emaks saab. Samuti ütleb ta, et ei jõudnud rääkida poegadele oma paljastavatest karjäärihetkedest enne, kui nad sellest kuskilt mujalt kuulsid. Pamelal on Tommy Lee'ga ka teine poeg, 25-aastane Dylan Lee.