NARKOGÄNG ⟩ Väidetavalt alaealistele narkootikume müünud romad astusid kohtu ette

Jaanuarikuu viimasel päeval algas Tartu maakohtus istung, kus arutatakse Valgas läbiviidud narkokuritegusid. Kohtu all on terve seltskond romasid, kes on kohtu all nii narkootikumide omamise kui ka nende edasimüümise eest. Kuna kohtuistung toimus kahe erineva linna kohtumajas, oldi omavahel ühenduses veebi teel. Kohtu all olevad naised suhtlesid emotsionaalselt Valga kohtusaalis viibivate lähedastega läbi ekraani, naeratades, lehvitades ja suudlusi saates. Istungi alguses olid Tartu kohtusaalis kohal ka kohtualuste lähedased, kes omavahel samuti žestide abil suhtlesid.