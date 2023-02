Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kaebas Vennaskonna endise viiuldaja kohtusse

Viimasel jaanuarikuu päeval arutati Tartu kohtumajas sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks hagiga seotud kohtuasja. Hagi puudutab Vennaskonna ühe viiuldaja Maarja Ora Facebookis tehtud kommentaare, mille teemaks on SAPTK uudistekanal Objektiiv ja Kreml.

Kõik sai alguse Tõnu Trubetsky Facebooki postitusest möödunud aasta märtsikuus. Seal jagab muusik Objektiivi artiklit pealkirjaga «Paavst Franciscus pühitseb Venemaa ja Ukraina Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele». Artikli all on lisaks Maarja Orale kommenteerinud näiteks Evelyn Sepp. Ora kommentaarid, mis ta kohtusse viisid, on nüüdseks kustutatud.