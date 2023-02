FOTOD ⟩ «Ei ostnud kassi, et kümne päeva pärast ta eutaneerida!» Skandaalsed kassivabrikandid kaevati kohtusse

«Läheme poodi, vaadatakse, et me oleme inimesed, kes tapavad kasse,» ütles Anton Talko maakohtu saalis. Viimane ei saanud esialgu arugi, miks ta kohtusse antud on. «Mida ma oma käega tegin? Ma ei tegele kassiteemaga, see on pigem abikaasa hobi.»