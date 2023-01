Sundance'il kõrgelt auhinnatud Anna Hints: kõik, mida rahastajad kartsid, on tegelikult tugevus

Režissöör Anna Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm «Savvusanna sõsarad» esilinastus jaanuaris tänavusel Sundance'i filmifestivalil, mis on üks viiest maailma olulisemast filmifestivalist. Maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis linastunud film tõi Hintsile parima režissööri auhinna.

Laval tänas Hints tänukõnes kõiki, kes teda on toetanud, ning tõdes läbi pisarate: «Tagasiside on mulle muuhulgas õpetanud, et sellist turvalist ruumi on väga vaja. Et olla haavatav. See ületab soopiirid. Ja ma loodan, et see film inspireerib neid ruume tekitama.»

Kõne lõpetas Hints tänusõnaga, mida kasutab vaid 10 000 eestlast: «Aitjumma-aitjumma!»

Nädalavahetusel jõudsid filmitegijad tagasi kodumaale. Esmaspäeval külastasid kõrgelt auhinnatud Hints ja «Savvusanna sõsarate» produtsent Marianne Ostrat «Ringvaadet». Saates tunnistas Ostrat, et Hintsi võit tuli suure üllatusena, sest temale oli jäänud mulje, et nad võidavad publiku lemmiku tiitli.

Saatejuhi Grete Lõbu küsimusele, millega publik ära võluti, Hints ise ei vastanud, vaid suunas küsimuse Ostratile. «Eile tagasi koju lennates jõudis kohale, et Anna ongi nii väärikas ja maagiline ja südameid avav režissöör, nagu mina juba neli aastat temaga töötades tunnen. Ja see on täiesti eriline.»

Anna Hintsi film «Savvusanna sõsarad» on Eesti esimese dokumentaalfilm, mis maineka Sundance'i filmifestivali võistlusprogrammis esilinastus. Foto: Filmikaader