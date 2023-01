«Armastuse saare» osalejatest Molly-Maest ja Tommy Furyst said lapsevanemad

«Ma ei suuda uskuda, et saame su elu lõpuni päriseks endale. Sinu emaks saamine on parim asi, mis minuga eales juhtunud on. Aitäh, et saabusid turvaliselt siia ilma ning õnnistad meid kingitusega, et saame su vanemad olla. Lubame sind igavesti tingimusteta armastada ja sinu eest hoolt kanda,» kirjutas Molly-Mae oma Instagrami story's.