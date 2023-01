USA lauljanna Meghan Trainor teatab rõõmsa uudise: milline õnnistus, saan taas emaks!

Meghan Trainor (29) ütles ajakirjale People, et ta on ootamas oma teist last ja see teeb ta üliõnnelikuks. Trainor avaldas, et soovib suurt peret ja tema unistus on saada neli last.

Meghan Trainori ja tema näitlejast abikaasa Daryl Sabara (30) peres kasvab juba 2021. aasta veebruaris sündinud poeg Riley. «Proovime talle öelda, et kõhus on beebi, kuid seejärel osutab Riley enda kõhule. Meie siis ütleme, et ei, ei, mitte tema kõhus pole beebit, vaid minu kõhus on,» räägib Trainor, kelle teine laps sünnib suvel.

Õnnelik paar jagab kõhubeebist ka pilti.

Trainor on praegu lapseootel neljandat kuud ja siiamaani aitas seda teiste eest saladuses hoida laulja lemmik rõivaese, milleks on pusa. Trainor tunnistab, et tema teine rasedus erineb paljuski esimesest. Kui Riley ootamise ajal polnud lauljannal erilisi enesetunde kõikumisi, siis nüüd on ta saanud tunda kõike seda, mida tunnevad paljud naised esimeste raseduskuude ajal, näiteks nagu pidev iiveldus. «See oli nagu sõit kivisel teel, kuid õnneks langes see periood kokku puhkuse ajaga ja saingi kõike rahulikult võtta ning lihtsalt lamada. Käin vetsus iga 20 minuti tagant ja isegi rääkimine võtab võhmale,» tunnistab staar lisades, et tal on ka erakordselt suur söögiisu ja iga eine lõpetuseks peab ta sööma hapukurki.