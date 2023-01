SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp toob särtsaka ja rahutu täiskuu: tasub olla valmis üllatusteks

Soovitused nädalaks

Sauade kuus märgib, et me oleme hakkama saanud millegi suurega – ja nüüd võetakse meid vastu avasüli ja loorberipärgadega. On ideaalne aeg selleks, et mõtiskleda, milliste projektide või endale seatud eesmärkidega oled sa lõpusirgele jõudnud.