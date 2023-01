FOTOD JA VIDEO ⟩ Raskes avariis ristiisa kaotanud Danel: juht pole mulle vastanud, eks tal on väga suured süümepiinad

«Mulle on antud nii ametlikult kui ka mitteametlikult infot. Mitteametlik on see, et Keity oli joobes. Ta oli ka ainuke, kel oli turvavöö peal,» sõnab raskes autoõnnetuses ristiisa kaotanud Danel. Mehe ristiisaks oli õigeusu kiriku preester Isa Afrat (kodanikunimega Ergo Laas).