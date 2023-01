VIDEO ⟩ 400 aastat tagasi elanud Prantsuse aristokraadil on suus kullast abivahend

Uurimisel ilmnes, et tegemist on 1619. aastal surnud Anne d'Alegrega, kes kandis ka tiitlit Lavali krahvinnna, ja kelle luustik oli pliikirstus ja võrdlemisi hästi säilinud, kirjutab phys.org.

Arheoloogid märkasid juba 1988, et sel aadlinaisel on hambaproteesid, kuid neil polnud täpsemaid skaneerimisvahendeid, et rohkem teada saada.