Küberpätid häkkisid Eesti mehe Facebooki kontole ja ajastasid sinna 1200 euro eest reklaame

Mees sai suhteliselt kiiresti enda parooli uuesti ära vahetatud ning kontole sisse. Küll aga märkas ta, et sel ajal, kui tema Facebooki keegi teine kasutas, oli sõbralisti lisatud kaks inimest, kelle elukohaks on märgitud Kiiev. «Kui see hoiatuskiri mulle tuli nädal tagasi, siis seal oli kirjas, et Kiievist on sisse logitud. Aga noh, tänapäeval on VPNiga võimalik end ükskõik kuhu suunata. Kustutasin need sõbralistis olevad tüübid ja ühe ootel sõbrakutse ära.»