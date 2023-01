VIDEOD JA FOTOD ⟩ Soomaa rahvuspark muutus imeliseks uisuparadiisiks

Jõgede suurvesi ja üleujutus on Soomaal saanud hellitava nimetuse viies aastaaeg. Enamasti on suurimad uputused varakevadel märtsis-aprillis, aga see võib tugevate vihmade korral kattuda ka muude tava-aastaaegadega, seisab rahvuspargi veebilehel.