VIDEO ⟩ Austraalias kadus pisike radioaktiivne kapsel, mida otsitakse 1400 kilomeetri ulatuses

Kapsel kadus hõredalt asustatud Lääne-Austraalias Perthi ja kaevanduslinna Newmani vahelisel alal. Väikest kapslit on kiirgusmõõturite abil otsitud maanteel ja selle kõrval 1400 kilomeetri ulatuses, kuid otsingud pole seni tulemusi andnud.

«Mõistame, et see on väga murettekitav ja vabandame tekkinud olukorra pärast,» ütles Rio Tinto tegevjuht Simon Trott uudisteagentuurile afp.com.