ELUS JA TERVE ⟩ Pea nädal tagasi Tais kadunuks jäänud Viljandi mees leiti üles

Reedel, 27. jaanuaril palus Heino õde Eret ühismeedias kõigi kaasmaalaste abi. «Viimane teadaolev asupaik on SN Connx Hotel Pattaya, kust ta 24. jaanuaril pidi sõitma edasi Koh Samuile, kuid sinna ei jõudnud,» kirjutas ta.

30. jaanuari hommikul tõdes Eret, et uut informatsiooni endiselt ei ole. «On nii kohaliku politseiga kui turismipolitseiga suheldud, haiglaid ja hotelli kontrollitud, aga ühtegi niidiotsa ei ole.»

Ka Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass sõnas, et Eesti politsei suhtleb Interpoliga. «Muuhulgas oleme palunud üle kontrollida kõikvõimalikud andmebaasid sealsetes lennujaamades, haiglates, kinnipidamisasutustes ja mujal selgitamaks, kas sealt võiks saada lisainfot mehe asukohast või liikumisteekonnast. Lisaks kohtusime täna Eestis mehe lähedastega, et lisainfot hankida ja seeläbi võimalusel ka uurimisele kaasa aidata,» lisas Sass.

Mõni hetk hiljem teatas PPA pressiesindaja Kerly Virk, et Heino on leitud, elus ja terve. «Hetkel on ta Tais kohalike korrakaitsjate juures turvaliselt,» ütles Virk.