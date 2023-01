RITSIKAD TOIDU SEES? ⟩ Pulbristatud putukaid hakatakse kasutama lisaainena pitsas, pastas ja teraviljatoodetes

Rasvast tühjendatud koduritsikad sisalduvad eurooplaste menüüs kogu kontinendil, ilma et enamik inimestest teaks, et putukad on nüüd nende toidus. ELi juhid on aga heaks kiitnud reegli, mis lubab tootjatel tärklisepõhistes toitudes jahu asemel kasutada purustatud jahvatatud ritsikaid.

Euroopa Komisjoni selle kuu alguses vastu võetud otsuse on heaks kiitnud Euroopa Toiduohutusamet. Ameti sõnul on putukatest tehtud lisandit ohutu kasutada ja selle kasutamine on lubatud paljudes toodetes, näiteks teraviljabatoonides, küpsistes, pitsas, pastatoodetes ja vadakupulbris. Siiski on öeldud ka seda, et putukatest tehtud aine on ohutu neile, kellel pole allergiaid. Enne külmutamist kontrollitakse ritsikaid, et neis poleks ainevahetuse jääke.