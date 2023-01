«Ta võttis mu käe ja tahtis seda enda rätiku alla suruda.» Ärimees Margus Valdese ohvrid räägivad suu puhtaks

3. jaanuaril tegi 19-aastane Märjamaalt pärit Katariina Facebooki postituse. Noor naine rääkis šokeerivast juhtumist, kus ta proovis vanema härrasmehe firmasse assistendiks tööle saada. Tööintervjuul sai ta aga enda sõnul kohutava kogemuse osaliseks. Väidetavalt pani härra talle tööintervjuul käe põlvele ja veelgi hirmsam oli leping, mis talle nina ette lükati. See nägi väidetavalt ette alkoholi tarbimist, hotellis ööbimist, alasti saunas käimist ja seksuaalvahekorda.

«Ta ütleski kõik asjad väga konkreetselt välja,» ütleb Katariina «Kuuuurija» saates. Selle postituse peale avasid suu ka teised naised. Näiteks kirjutas 53-aastane Kateriina «Kuuuurijale», kuidas temal oli Valdesega kohtumine juba 25 aastat tagasi. «Uskumatu, et see pervert on veerand sajandit sellist ahistamist harrastanud,» kirjutas naine.