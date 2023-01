KLÕPS ⟩ «Põlved on rohkem paistes kui silmad.» X-mängudest kõrvale jäänud Kelly Sildaru jagas hetke koos saatusekaaslasega

Viimane jagas ühismeedias fotot koos Kelly Sildaruga. «Põlved on rohkem paistes kui silmad. Sama põlv, sama päev. Oleme kurvad, et seekord X-mängudest kõrvale jäime, aga tundub pisut kergem koos seda läbi teha,» kirjutas Eileen Gu Instagrami postitatud foto juurde. «Konkurentidest taastusravi-sõpradeks.»

Kommentaariumis on saadetud sportlastele ohtralt häid soove. «Ilma nende kahe konkurentsivõimelise naiseta puudus X-mängudelt see lõbu,» nentis üks postituse all. «Kiiret taastumist, kõik saab korda!» soovisid mitmed.

«Läksin esimest hüpet tegema ja liikusin natuke kaugemale kui tavaliselt. Spin läks natuke üle ja maandusin kehvasti. Kukkumine iseenesest ei olnud väga hull,» selgitas Sildaru. «Praegu tahan esimesel võimalusel lennata koju. Teeme Eestis uuringud, et teha selgeks, kui tõsine asi on. Ega vahet pole, kas viga oleks saanud vasak või parem põlv. Halb on see niikuinii.»