Viimased paar nädalat on välismeedias teravalt arutletud selle üle, kas ameeriklaste «MILF Manor» on halvim tõsielusaade maailmas. Aluseks on tõsielusarja šokeeriv sisu: vanemad naised otsivad armastust üksteise poegade seast. «MILF Manori» staar Shannan Diggs (51) vestles eksklusiivselt Elu24ga ja avaldas, kas tal on pärast kriitikat kahetsusi ning mis talle kui avameelsele naisele lõpuks ikkagi ebameeldivust tekitas.

Diggs tunnistas Elu24-le, et toona ei olnud tal aimugi, mida see tähendab ja ta pidi seda abikaasalt küsima. «Olin kahe vahel. Mulle natuke pakkus huvi, sest see on nagu kompliment, aga samas tuli see teismelise suust,» kirjeldab ameeriklanna hetke, kui ta lühendi tähenduse teada sai.