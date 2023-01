VIDEO ⟩ Matthew McConaughey abikaasa naudib Eestis toodetud sauna mõnusid

«Kümme minutit 41-kraadises (5 Celsiuse kraadi) külmas vees!» kirjutab McConaughey modellist abikaasa Instagrami postituses. «Mu keha tahtis täna külmas vees kauem olla ja ma tegin seda! Keha tuleb samm sammu haaval treenida, alustasin mitu kuud tagasi kolme minutiga, siis tegin viieminutilisi sessioone ning täna kuulasin oma keha, otsustasin veelgi pikemalt seda teha ja olla vees kümme minutit,» on Camila oma saavutuse üle õnnelik. Ta lisab, et on vees kaelani ega pane pead vee alla.