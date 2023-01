VAATA ÜLE ⟩ Tartus pandi müüki üks ihaldatumaid kortereid Eestis

Kaunis ajaloohõngulises hoones asuval korteril on eksklusiivne asukoht otse Raekoja platsi keskmes, kus on käeulatuses kogu Tartu kaunis vanalinn ning Emajõe-äärne ilu.

Kiviviske kaugusel asub Tartu Ülikooli peahoone ning läheduses on Inglisild, millest teisel pool terendab kaunis ajalooline Toomemäe park ning selles asub ka Tartu Akadeemiline Tenniseklubi kahe väliväljakuga.

Tegemist on Raekoja platsi päiksepaistelisemal küljel paikneva ainukese korteriga, mis teeb asukoha eriti privaatseks ja mõnusaks.

Raekoja plats 14, Kesklinn, Tartu linn, Tartu, Tartumaa.

Korter on avara planeeringuga ning nii suur, et seda on võimalik välja ehitada lausa kaheks või enamaks eraldi korteriks. Korteril on kaks korrust ning sellele lisavad avarust kõrged laed ja katuseaknad.

Sellel on suur potentsiaal arendada müüdav objekt välja eksklusiivseteks külaliskorteriteks või kasutada ühe suure perekorterina.

Teist sellist turult leida on keeruline

Korteri esimesel korrusel asub esik, vannituba, leiliruum, WC, abiruum/sahver, köök, magamistuba, elutuba, lisaks trepikojas asuv väike panipaik.

Müüa korter, 8 tuba – Raekoja plats 14, Tartu. Foto: Arco Vara

Teisel korrusel on trepihall, kolm magamistuba, üks master-magamistuba koos privaatse duširuumi-WC ja walk-in-garderoobiga, majapidamisruum, duširuum-WC, avatud puhkeruum, hobituba, koridor ja eraldi sissepääsuga korter vee- ja kanalisatsioonivõimalusega.

Siseviimistluses on läbiv joon naturaalsel puidul. Seda on kasutatud materjalina trepi kujundamisel. Siseuksed on täispuidust ja põrandat katab originaallaudpõrand.

Korteri esimesel korrusel on kõrged laed, mõnest aknast avaneb vaade Raekoja platsile. Köögipoolel asub õdusaks äraolemiseks loodud kamin.

Teise korruse magamistubade ja trepihalli-koridori põrandal on vaipkate. Korteri teise korruse aknad avanevad sisehoovi ning kolme magamistoa katuseaknad Raekoja platsi poole. Kõikides tubades on tänu katuseakendele palju valgust.

Müüa korter, 8 tuba – Raekoja plats 14, Tartu. Foto: Arco Vara

Korteril on mitu panipaika – korteri koosseisu kuuluvas trepikojas asuv panipaik, lisaks köögi kõrval asuv sahver. Teisel korrusel majapidamisruum ja trepihallis eraldi ruumikas seinakapp. Samuti on kõikides magamistubades sissehitatud garderoobkapid, master-magamistoas on walk-in-garderoob. Lisaks on korteri kasutada hoone keldrikorrusel punastest tellistest võlvkaartega keldriruumid umbes 57 m2.

Korteri esimesel korrusel on üks sissepääs ning teisel korrusel teine eraldi trepikojaga sissepääs. Sealt samast pääseb ka eraldi sissepääsu kaudu kõrvalruumi, mille saab eraldi korteriks välja ehitada või kasutada töötoa, panipaiga või hoiuruumina.

Duširuumide seinad ja põrandad on viimistletud keraamiliste plaatidega. Paigaldatud on kvaliteetne Villeroy & Bochi sanitaartehnika.

