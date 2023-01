VIDEO ⟩ Liina Ariadne sattus näonaha pärast internetikiusu ohvriks: sellised asjad ikkagi lähevad mulle hinge

Liina selgitas, et alustas niigi oma videot, vabandades selle eest, milline ta välja näeb, ning kõikide aastate jooksul, mil ta oma elu internetis avalikult on jaganud, on talle saanud väga automaatseks see, et peab enda välimuse eest vabandama. Seda just seetõttu, et teab, et inimesed hakkavad taolisi õelaid kommentaare jätma.