VIDEO ⟩ Terapeut Laura Valk: minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes arvutimänge mängivad

«Juhul kui ta ei teeni oma arvutimängu sõltuvusega miljoneid ehk siis see ei ole ta töö... Siis ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks, et ma elaksin koos mehega, kes istub arvutis, mängib, ja siis ta ütleb mulle: musu, tahaks võileiba, mine too palun. Ja siis ma lähen, panen talle taldriku laua peale ja ütlen: jah, kallis, ma lähen sul nüüd eest ära, et sa saaksid edasi mängida,» jagas Instagramis oma arvamust terapeut ja autor Laura Valk.