Aasta arst Viivika Allas: oleme ikkagi väga väsinud sellest kõigest

Lisaks on Eestis üsna suur arstide puudus. Allas on arvamusel, et noored tuleksid perearstiks hea meelega, kuid ei soovi kõiki tööga kaasnevaid kohustusi. «Tegelik elu on see, et me oleme ikkagi väga väsinud sellest kõigest,» lausus ta. «Hästi palju kohustusi on. Üks asi on töö pool, teine aga organisatoorne ja majanduslik pool. Iga perearst on ikkagi eraettevõtja.»