NAGU KIPSINOA TERA ⟩ «Isu läks ära!» Eestis toodetud kalapulga seest leiti suur papitükk

Neljapäeval söögiks pakutud K-menu kalapulgad olid pereema Kristiina sõnul ostetud kohalikust Noormarkku K-Marketist. K-menu kaubamärgi all müüakse erinevate tootjate tooteid. Just nende kalapulkade tootjariigiks oli märgitud Eesti.

Kristiina jaoks on üllatav, et selline asi üldse juhtuda võis. Kuigi ta ise kalapulki ei söö, meeldivad need väga tema lastele. Nüüd ütles naine, et enam kunagi kõige odavamat toodet letilt ei vali. «Üldiselt tekkis mul nende toodete suhtes vastikus. Odav hind ei peaks tähendama kohe halba kvaliteeti,» nentis naine.