HUMOORIKAS VIDEO ⟩ «Puid saavad alla kõik!» Stefani eurolaulust «Hope» sai «Lootuse laul»

26. jaanuaril toimus Unibet Arenal Eesti muusikaauhindade gala, kus Stefan viis koju neli auhinda: aasta meesartist, aasta popartist, aasta laul ning ka rahva lemmik. Neljast kõige olulisemat ei oskanud Stefan Elu24-le nimetada, sest kõik on tähtsad. Lõpuks ta siiski leidis, et erilise tähendusega on rahva lemmiku tiitel: «See on minu meelest kõige olulisem auhind.»