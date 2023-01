«Keegi ei leia sind looduse rüpest üles, ei politsei ega ka kohtutäiturid.» Lääne-Virumaal müüakse humoorika kuulutusega korterit

Kinnisvaraportaalis jagatakse üht humoorikat kuulutust, kus müüakse kolmetoalist korterit. «Mul on Sulle pakkuda tänapäeval midagi väga erilist! Unusta suurlinnade müra, heitgaasid ja ebainimlikult kallid üürid!» alustatakse kuulutust.

Kirjelduse järgi on kolmetoaline hea, läbi maja planeeringuga, luksuslikult kompaktne residents, mille aknad on kolmes suunas. «Oled nagu Rapuntsel oma privaatses tornis.» Ostja päralt on 50.4 m2 rahu ja vaikust oma «isiklikus lossis».