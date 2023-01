TÄHELEPANU ⟩ «Ühes majas lõhuti rõduuks, teises köögiaken.» Viljandi elanikke hirmutavad jultunud sissetungijad

«Hetkel teame, et suurim kahju on akende lõhkumine. Mida on otsitud, jääb arusaamatuks. Ehk sularaha?» arutles Viljandi elanik pärast kahte sissemurdmist Viljandis Peetrimõisas. Politsei- ja piirivalveameti sõnul on tekitatud kahju selgitamisel, samuti selgitatakse uurimises, kes süüteo toime panid.