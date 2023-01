VIDEO JA FOTO ⟩ «See sobiks saatesse «Võimalik vaid Venemaal».» 19-aastane joobes juht sõitis kaheksa korda vastu majaseina

«Alkoholi tarvitanuna sõiduki juhtimisel on asi naljast kaugel, kuid vahel on ka tõsise teema juures raske tõsiseks jääda,» leiab liiklusjärelevalvekeskus oma ühismeediapostituses.

Ühel möödunud aasta novembrikuu hommikul juhtunud liiklusõnnetust lahendades selgus peagi, et eelnevalt alkoholi tarvitanud juht on varasema öö jooksul veel mõnes liiklusõnnetuses osalenud ja sündmuskohalt lahkunud. Postitusest selgub, et videosalvestiselt nähtav on neist esimene.