MILEY CYRUS VS. CARMEN KASS ⟩ «Uus kuum laul, aga eestlane on outfit´i kandmisega ette jõudnud!»

13. jaanuaril andis lauljatar Miley Cyrus välja loo «Flowers», mis sai vaid mõne päevaga ülemaailmseks hitiks.

Muusikavideos kannab lauljatar Yves Saint Laurenti 1991. aasta sügistalvisest kollektsioonist kapuutslõikega kleiti.

«Uus kuum laul, aga eestlane on selle outfit'iga kunagi juba ette jõudnud,» kirjutas toimetusele Instagramis ringleva video saatnud isik. Nimelt näib, et kleit, mida lauljatar Miley Cyrusil hittloo «Flowers» muusikavideos kannab, on teiste hulgas seljas olnud ka Eesti modell Carmen Kassil.

Vaata videoklippi, kus Kass 2002. aastal toimunud moenädalal seda legendaarset kleiti kandis.

Miljonid kõrvapaarid on spekuleerinud, kas see laul on lauljatari kättemaks eksabikaasa Liam Hemsworthile.

Nimelt on fännid leidnud mitmeid peidetud vihjeid. Näiteks nägi «Flowers» ilmavalgust 13. jaanuaril – päeval, mil tähistab sünnipäeva Liam Hemsworth. Loo refrääni sõnad näivad olevat aga otsene vastus Bruno Marsi laulule «When I Was Your Man». Kuulujuttude järgi pühendas Hemsworth selle loo aastaid tagasi just Mileyle. Lisaks on loo muusikavideo filmitud väidetavalt majas, kus Liam Hemsworth enda armukestega aega veetis.